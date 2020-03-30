Японские традиции помогают в борьбе с коронавирусом

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30 марта 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Япония расположена в регионе первичного распространения коронавируса и до последнего не закрывала границу с Китаем по причине ожидаемого в начале апреля визита китайского лидера Си Цзиньпина. Си Цзиньпин отменил запланированный визит, и с начала марта на японских границах в специально отведенных местах для китайцев был незамедлительно введен обязательный 14-дневный карантин. Сдерживала принятие адекватных распространению вируса мер и надежда на проведение в установленный срок Олимпиады.

Национальные и региональные власти призывали граждан к соблюдению санитарных норм и рекомендовали большим компаниям ввести удаленный режим работы. Тем не менее, столица и другие большие города Японии жили в обычном режиме, а поезда метро стали лишь чуть менее заполняемыми. И все же в настоящее время эпидемиологическая ситуация здесь выглядит куда лучше, чем в Европе или США.

Как известно, в Японии приняты поклоны вместо рукопожатий, а публичные объятия не практикуются даже между любовниками. Еще в феврале Министерство экономики, промышленности и торговли Японии распространило меморандум об отмене мероприятий количеством свыше 100 человек (не 5000, как в Москве, и не 1000, как в Париже).

Япония считается страной умеренного коллективизма, и коронавирус оказал негативное влияние на значительную часть культурных традиций. С другой стороны, именно их коллективный характер позволил японцам включить режим строгой дисциплины, который поможет им преодолеть непростые времена.