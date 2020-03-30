Маразмы недели: Бандера вместо лекарств, равнение на «лесных братьев» и фактчекинг уровня «лох»

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30 марта 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода ]

маразмы недели, фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

На Украине эпидемия шагает в ногу с «covidиотизмом», что, признаться, не удивляет, поскольку об отсутствии мозгов у представителей «древней нации» не писал только ленивый. На фоне стремительного роста количества зараженных коронавирусом патриоты решили увековечить «вечные бандеровские ценности». Так, к примеру, на сайте Полтавского горсовета зарегистрирована петиция об организации «музея защитников Украины от российской агрессии».

«Для молодёжи военная тематика музея станет примером патриотизма, источником воспитания гражданского сознания», - уверены ее авторы -«атошники», подвиги которых подло обесценила американская бацилла.

Для упомянутого «схрона» намерены отобрать помещение местного краеведческого музея, который, по мнению патриотов, не соответствует требованиям современного мировоззрения. Апологеты создания «музея героических котлов», в которые всю донбасскую войну попадают «воины света», решили реализовать столь благородное, по их разумению, дело по примеру львовского соплеменника из карательного батальона «Айдар», открывшего частный военный музей «Штурм».

А депутаты Ровенского горсовета, в свою очередь, приняли решение о выделении двух миллионов гривен на установку памятника Степану Бандере. Примечательно, что за данное решение проголосовали в то время, когда в реанимационном отделении ровенской больницы умерла от коронавируса местная жительница.

ФОТО: макет памятника Бандере

«Шли бы уже потихоньку НХ со своими памятниками и музеями Майдана. Пришли такие времена, что за каждую копейку, потраченную на эту х***ю, вас нужно целыми сессиями горсоветов отлавливать, подстригать и показывать, как образец идиотизма, на центральных площадях», - так прокомментировал действия ровенских депутатов известный украинский юрист Андрей Портнов.

На решение обратил внимание и глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, сыронизировавший, мол, «эта очень нужная сейчас инвестиция - вид Бандеры - должна испугать коронавирус».

Дипломаты незалежной тоже не дремлют. Так, глава Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский заявил, что Украина должна отказаться от какой-либо помощи со стороны России, пока Москва не вернёт Киеву Крым и Донбасс.

ФОТО: Сергей Корсунский

«Я не верю, что Россия может предложить помощь, исходя из бескорыстных побуждений. Поэтому от такой помощи важно отказаться сразу… А если мы согласимся принять гуманитарную помощь от Москвы, то это станет началом снятия западными партнёрами установленных антироссийских экономических санкций. Мы не имеем морального права соглашаться на помощь страны-захватчика!», - заявил Корсунский.

Впрочем, ему есть из кого брать пример: по словам украинского политолога Александра Семченко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба звонит своим европейским коллегам, уговаривая тех сохранить санкции против России.

«Уже даже генсек ООН заявил, что эти санкции в сложившейся ситуации нецелесообразны и отягчают проблему борьбы с коронавирусом. Но у наших идиотов продолжает действовать установка «главное - чтобы у соседа корова сдохла», и Кулеба - их яркий представитель», - подчеркнул политолог.

В частности, стало известно, что глава украинского МИД в телефонном режиме просил главу МИД Дании не только не допустить снятия санкций с России, но и донести эту просьбу к другим дипломатам стран ЕС.

А депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук поведала миру, что Украина обратилась к России (не напрямую, а через ОБСЕ) и предложила обеспечить на Донбассе «карантинное перемирие». «Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь - безусловное, полное и всеохватывающее прекращение огня на период пандемии», - заявила Верещук.

ФОТО: Ирина Верещук

«Чтобы мы прекратили» - оговорка по Фрейду? Так прекращайте! Ведь, несмотря на эпидемию, обстрелы территории ЛДНР с украинской стороны продолжаются ежедневно! А военнослужащие Донбасса традиционно соблюдают перемирие, не догадываясь, что, оказывается, «Кучма обратился к ОБСЕ с просьбой обратиться к России, чтобы Украина прекратила огонь».

Как выяснилось, маразму подвержены не только патриоты незалежной от здравого смысла Украины, но и апологеты «Великой Латвии», которую автор данной публикации почему-то всегда путает с «Великой Литвой». Итак, некая Инара Мурниеце, спикер Сейма Латвии, призвала сограждан в разгар коронавирусной эпидемии быть стойкими и равняться на «лесных братьев», боровшихся с советской властью на территории Прибалтики после Великой Отечественной войны.

«Давайте перенимать эту силу! Будем организованными, сплочёнными, выдержим и преодолеем сегодняшнюю ситуацию, будем смело смотреть в будущее. Наша сила огромна, она закалена целыми поколениями», - заявила литовский, простите, латвийский политик, отметив, что весь период пребывания Прибалтики в составе СССР был «советской оккупацией».

ФОТО Инара Мурниеце

А ещё, по мнению Инары Мурниеце, в борьбе с «короной» следует брать пример и с «латышского крестьянина, который хотел быть хозяином в своём дворе и не вступил в колхоз». Что случилось с этим крестьянином и в чём признак его героизма, вероятно, известно лишь литовским (снова простите, латвийским) националистам. Мы же в курсе, что «лесные братья», на которых призывают равняться латышей, в период 1944-1953 годов убили около 25 тысяч человек, в том числе, тысячу детей и полсотни младенцев. Именно такой «героизм» в исполнении головорезов нашёл отражение в литовской «Книге памяти жертв партизанского террора».

И напоследок - Россия, где абсолютным маразмом отличился федеральный «Первый канал», состряпавший 24 марта очередной выпуск программы «На самом деле» о том, что «говорила болгарская провидица Ванга по поводу грядущего коронавирусного апокалипсиса». Ряд ведущих телеграмм-каналов сошлись в едином мнении: это был фактчекинг уровня «лох». Телевизионщики «впарили» зрителям материал о якобы биографе Ванги Велизаре Властимирове, не догадываясь, что данного персонажа накануне выдумали журналисты сатирического ИА «Панорама». Всё это низкопробное шоу, напоминаем, происходило в студии федерального телеканала, на передаче, где правдивость сказанного определяет «детектор лжи», поэтому «невозможно соврать».

ФОТО: Выпуск передачи «На самом деле»

«Найти этого самого Властимирова у «Первого», конечно же, не получилось, поэтому в студии появились какие-то стрёмные персонажи типа журналиста, взявшего интервью у этого Велизара через двоюродного внука (?), выглядящего зависимым от синтетических наркотиков. В принципе, вся эта безумная постановка свидетельствует даже не об идиотизме и провальном фактчекинге редакции «Первого», а о сознательной подставе и введении зрителей в заблуждение ради сомнительной сенсации. Паразитирование на коронавирусе должно наказываться, как и распространение фейков по этой тематике», - считает один из телеграммеров.

К сожалению, мы не располагаем информацией, как отреагировало руководство «Первого канала» на очевидное пробивание дна своими продюсерами. Но советуем не смотреть телепередачи сомнительного качества и уж, тем более, не доверять их содержимому.