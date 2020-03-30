Пекин и Вашингтон усиливают военное соперничество в море

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30 марта 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Главы США и Китая провели телефонные переговоры по координации борьбы с коронавирусом. Руководитель КНР Си Цзиньпин предложил американскому коллеге свою помощь. Но тем не менее Трамп отказался снимать ограничения на ввоз китайского импорта.



Накал страстей в военной сфере между двумя мировыми лидерами также стал нарастать. Пекин перевооружает армию и флот для контроля за территориями в морях, омывающих Китай. Это позволило КНР стать главным игроком в регионе.

В Южно-китайском море Пекин создаёт военные объекты, чтобы ослабить влияние в регионе США. Огромные средства выделены на возведение искусственных песчаных остров, на которых располагаются батареи ракет, военные аэродромы.

Конечной целью Китая является развенчание мифа о военном превосходстве Америки.



Американцы готовят ответные меры. В конце марта ВМС США провели учебные стрельбы ракетами среднего действия. У США есть свои базы на Филиппинах, однако из-за ротации их количество может уменьшиться. К тому же американцы не имеют на территории чужого государства полноценной военной инфраструктуры.



