Коронавирус стал эпицентром американской политики

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30 марта 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

В США ежедневно увеличивается количество заразившихся и скончавшихся от коронавирусной инфекции. Америка опередила Китай по числу заболевших. Больше всего их в Нью-Йорке. Всё это может изменить ход предвыборной кампании и негативно повлиять на шансы Трампа остаться президентом.



В больницах США, как и в других государствах, не хватает масок, медикаментов и аппаратов вентиляции лёгких. Чтобы избежать скопления трупов в моргах города, их загружают в передвижные рефрижераторы. В штатах введены жёсткие меры - все компании закрыты. Власть пытается спасти людей и экономику. Принят закон об инвестировании бизнеса и корпораций. Рядовым американцам выдадут по 1,2 тысячи долларов.



Предвыборная кампания практически остановилась. Байден находится в собственной резиденции и общается с американцами только через Интернет. Главный конкурент Трампа не упускает случая, чтобы атаковать его. Однако Байден понимает, что на президента возложена ответственность за ситуацию с коронавирусом. Если активно его критиковать, то можно разочаровать своих же избирателей.



