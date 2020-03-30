Русские туристы из Кении просят о помощи

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30 марта 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за ситуации с коронавирусом российские туристы, находящиеся в Кении, не могут вылететь на родину. Они готовы вернуться в Россию любым способом: хоть на военном самолёте, хоть на грузовом корабле.



На середину марта Кения считалась самым безопасным туристическим регионом. Люди спокойно здесь отдыхали и не знали, что в мире началась эпидемия.



Посольство России в Кении знает о проблемах туристов, но из-за сложной ситуации пока ничем помочь не может. Европейские же государства успели вывезти своих граждан из Кении.



Когда россияне приехали сюда отдыхать, запрет МИДа на посещение иностранных государств распространялся только на Китай. По словам туристов, они бы не поехали за рубеж, если бы знали, что пандемия примет такие масштабы.

В африканской стране по официальной информации относительно небольшое количество заражённых коронавирусом. Но власти ввели очень жёсткие ограничения: закрыли границы, торговые центры, рестораны. О закрытии границ руководство Кении сообщило заранее, но россияне не поспешили покинуть страну.



