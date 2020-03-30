Сноуден предупреждает: пандемия пройдет, а слежка останется навсегда

Аргументы Недели → В мире 13+

30 марта 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Securitylab.ru

Эдвард Сноуден. Фото: Энрике Касиньяс/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Бывший агент ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден считает, что принятые правительствами многих стран временные меры по ограничению распространения коронавируса могут стать постоянными.

Во многих странах правительства начали открыто использовать технологии массового слежения, чтобы контролировать передвижения и контакты граждан с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. «Им это начинает нравиться», - заявил технический специалист Эдвард Сноуден, скандально известный тем, что в 2013 году рассекретил и предал огласке использование таких технологий американскими спецслужбами.

«Меры, принимаемые в условиях чрезвычайной ситуации, в особенности сейчас, имеют тенденцию оставаться надолго. Чрезвычайные ситуации растягиваются на продолжительное время, и властям становятся удобны их новые возможности. Они уже знают, что вы ищете в интернете. Они знают, куда движется ваш телефон. Теперь они знают, какой у вас пульс. Что будет, если они объединят эти данные и предоставят их искусственному интеллекту?», - высказал свои опасения Сноуден в интервью организаторам Международного фестиваля документального кино в Копенгагене CPH:DOX.

По мнению Сноудена, пандемия пройдет, а тотальная слежка может остаться навсегда. И сохранить основные права человека сможет только открытость правительств для общества и соблюдение баланса между безопасностью и приватностью.