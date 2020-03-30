Индия: в результате карантина люди умрут не от вируса, а от голода

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30 марта 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Индийские полицейские в качестве меры по принуждению к карантину используют против своих граждан и иностранцев избиение бамбуковыми палками. Похоже, что со стороны власти - это единственная возможность, способная в условиях пандемии повлиять на дисциплину местного населения и, заодно, на всякий случай, припугнуть туристов.

Палочные избиения в Индии, которые мы можем наблюдать с помощью интернета - реакция властей на неспособность индийских граждан безвылазно сидеть дома. Все дело в том, что практически все население страны зарабатывает деньги на улице: в торговых лавках, на базарах, на обочинах дорог, в полях, в джунглях, на стройках, заправках и столовых.

19 марта 2020 года премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к нации с призывом добровольно принять в воскресенье, 22 марта, с 7 часов утра до 9 часов вечера, «народный комендантский час». В стране проживают сотни разных народов и народностей, которые разговаривают на 447 языках и 2 тысячах диалектах, но премьер-министр - лидер националистической правой партии «Бхаратия Джаната», во время принятия решения, все народное и религиозное многообразие страны приравнял к мировоззрению индусов, исповедующих индуизм.

Ради задержки распространения коронавируса Нарендра Моди попросил граждан взять на себя два обязательства: с 7 утра до 9 вечера оставаться в стенах родного дома, а в 5 часов вечера выйти дружно на балкон и крыши, хлопать в ладоши, звенеть в «гханта» и дудеть в «шанкха». «Гханта» (колокольчики) и «шанкха» (морские раковины) — это атрибуты индуистских религиозных ритуалов. Ни у христиан, ни у мусульман колокольчиков и ракушек дома быть не может, поэтому для демонстрации национальной солидарности им пришлось довольствоваться лишь хлопаньем в ладоши. При этом, большинство населения в этот момент находилось не на балконах и крышах, а на улицах. Призыв премьер-министра услышан не был.

По статистике, 90% жителей Индии трудоустроены в теневой экономике и нигде не числятся.Теперь граждан вынуждают сидеть дома. Средств на свое существование во время режима борьбы с коронавирусом таким образом они заработать не смогут.