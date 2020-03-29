Кара Аллаха за грехи людские. О том, что думают на Востоке об инфекции Covid-19

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29 марта 2020, 23:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Коронавирусная пандемия уже охватила почти каждое государство мира. Ситуация действительно серьёзная, хотя пока и не такая страшная, как в период испанского гриппа. Однако же многие люди стали утверждать, что грядёт очищение планеты. Большинство мусульман на востоке считают пандемию наказанием Аллаха.

Есть, конечно, и те, кто винят во всём Америку и неонацистские корпорации, но большинство всё же склоняется к версии о Божьей каре. По их словам, люди слишком развратились и поддались греху, а те, кто грешат перед Богом, должны быть наказаны. Люди получили наказание за свою беспечность и неверие, а заодно и за желание обладать большим. А «коли большего хочется – всё отнимется». Некоторые богословы утверждают, что вирус был ниспослан дьяволом, и только Бог и праведники могут спасти мир от этого зла. Есть и те, кто говорят о наказании китайцев за уйгурский геноцид, но сразу же теряются при разговорах о всеобщей пандемии. Если бы это действительно была кара китайцев, то вирус бы остался только в пределах Поднебесной.

Существуют и теории о том, что коронавирус – это своеобразное испытание, ниспосланное Аллахом человечеству. Ведь в Коране есть целый аят на эту тему, и гласит он так: «Мы обязательно испытаем вас некоторой опасностью, незначительной по сравнению с теми бедами, от которых Мы вас оберегаем, голодом, уменьшением имущества, смертью близких вам людей и гибелью плодов, чтобы увидеть, будете ли вы проявлять терпение. Обрадуй же, о Мухаммад, терпеливых Раем». Многие мусульмане искренне считают, что ни одна беда не настигнет их без воли Всевышнего. Такие люди, как правило, не поддаются панике, а набираются мужества и готовятся к любому исходу. Вот сколько разных мнений и суждений насчёт пандемии существует в необъятном мире Востока.