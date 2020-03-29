Афродита не уберегла. Коронавирусная ситуация на Кипре

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29 марта 2020, 23:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

На таинственной родине Афродиты тоже паника. Коронавирусная инфекция проникла и туда. Даже на отдалённый остров Кипр Covid-19 сумел совершить «налёт». Зараза распространилась в основном из-за вернувшихся из иных стран или тех, кто приехал туда на заработки. Всем известно, что на Кипре нередко можно увидеть въетнамцев и болгар, которые приезжают туда подработать.

Многие въетнамцы, например, становятся чистильщиками, уборщиками или гувернантками, помогают людям следить за домом и наводить порядок. Кипр сейчас находится в состоянии паники. Массовый психоз – вполне нормальное явление для жителей этой страны. «Мир перевернулся», - пишут раздосадованные киприоты в соцсетях, «Что же теперь? Сколько нас умрёт? Как жить?». Порою паника бывает куда страшнее любого вируса.

Общая ситуация на Кипре не слишком тяжёлая, во всяком случае пока. По сравнению с той же Италией, там настоящий рай. Инфицированных пока больше 200, а умерших – 5 человек. Умерли в основном пожилые люди, за исключением одного 47-летнего мужчины, не обладавшего никакими заболеваниями. На карантине находятся почти все города. Полицейские патрулируют каждую улицу, тщательно регулируя ситуацию. Недавно парламент Кипра одобрил пакет мер, который поможет людям со сложной финансовой ситуацией пережить невзгоды. Этот пакет состоит из 10 законопроектов.