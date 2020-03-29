Персия под ударом. Вторжение Covid-19. О коронавирусной ситуации в Ираке в нынешние дни

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29 марта 2020, 23:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Кто только ни завоёвывал могучую Персию за все дни её существования! Она подвергалась множеству ударов с разных сторон и всё равно выдерживала. Иран уже охвачен эпидемией, а вот в Ирак ещё только готовятся вступить «бесчисленные легионы» Covid-19. Это немного напоминает гуннское вторжение в разные страны, произошедшее в 5-м веке.

Вирус действительно действует, как огромная и злобная варварская орда. Буквально недавно поступили новости о более пятисот заражённых коронавирусом в Ираке. 131 человек выздоровел, но при этом 42 уже умерло. Всему виной не только низкий уровень здравоохранения, но ещё и недавняя политическая нестабильность. Напомним, что в период от 2019-2020 годов в Ираке случилась серия массовых восстаний против действующей власти. Почти в каждом городе вспыхивали уличные бои.

Сейчас в Ираке положение ухудшается. Германские военные уже перестраховались и стали уходить из этой страны. Немецкие самолёты прекращают все разведывательные полёты. Всё из-за того, что количество заболевших увеличилось, и вирус спокойно может затронуть и германские войска. Власти Ирака уже ввели комендантский час и призывают всех жителей оставаться дома. Вот только правительство там позаботилось не о всех своих гражданах. До сих пор ещё остаются те, у кого совсем безвыходное финансовое положение. Ирак – это одна из бедных стран Востока, недавно пережившая войну с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организацияи), массовые бунты. Конкретные прогнозы по поводу развития в этой стране коронавируса пока дать очень сложно.