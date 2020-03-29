Зеленский сообщил об угрозе дефолта на Украине

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29 марта 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине грозит дефолт, если стране не поможет Запад. В видеообращении Зеленского в Facebook говорится, что экономика Украины оказалась в тяжелом положении из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Президент Украины заявил о необходимых 10 млрд долларов, которые помогут спасти страну от дефолта. Он ждёт поддержки международных финансовых партнёров. Владимир Зеленский подчеркнул, что финансовую помощь Украина от МВФ получит в случае принятия двух законов: об открытии рынка земли и о банках (он предполагает запрет возврата национализированных банков бывшим владельцам.

Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады принять два жизненно важных закона, чтобы западные партнеры помогли финансами.

По словам Зеленского, последние недели его офис и правительство делали все, что от них зависело. "Все мы - сделали это, мы - договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы с правительством выбрали свой путь. Теперь очередь за народными депутатами. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи", - подчеркнул Зеленский и предупредил, что может быть второй путь: "Это провал этих законов. Затем - упадок экономики и даже угроза дефолта".