Коронавирусная ситуация в Бельгии

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29 марта 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Пандемия Covid-19 уже унесла жизни более 31000 человек. Конечно, количество выздоровевших тоже растёт, но и смертность не желает убывать. Это уже не эпидемия, а какой-то геноцид части земного населения. В Китае уже всё в порядке, и жители празднуют великую победу, а вот в европейских странах вирусная ситуация никак не улучшается.

В Бельгии число заражённых превысило 10 000. Заражение идёт просто ошеломительными темпами. Такого не случалось даже в Поднебесной во время пика распространения инфекции. Как говорят аналитики, ситуация идёт по крайне тяжёлому сценарию. По некоторым данным, эпидемия подходит к своему пику. Больше 400 человек умерло, в основном – это пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

Бельгийский минздрав фиксирует заражения не только среди людей, но и даже у животных. Недавно в Бельгии заразилась кошка, подцепившая вирус от своего хозяина, что говорит о том, что братья наши меньшие – тоже могут быть уязвимы. Однако для зверей этот вирус менее опасен. Правительство Бельгии просит и даже требует от людей соблюдения высших мер предосторожностей. Ведь положение действительно очень серьёзное. Пожилым людям рекомендуется избегать выхода на улицу и оставаться дома. Подобных тяжёлых времён Бельгия не знала, пожалуй, со времён Второй Мировой войны.