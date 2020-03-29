Как живет Нью-Йорк в режиме ЧС

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29 марта 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели», Лилиана Утемишева ]

каронавирус, в Америке

Соединённые Штаты Америки вышли на первое место по количеству заражённых COVID-19 в мире. В стране зафиксировано более 120 тысяч подтверждённых диагнозов. Новым эпицентром распространения коронавируса стал Нью-Йорк. Жительница мегаполиса рассказала «Аргументам недели», как живёт и к чему готовится город в режиме ЧС.

Евгения Матвеева живёт и работает в Нью-Йорке. Несколько дней назад число заражённых в США стало стремительно расти. Статистика пополнялась сотнями новых больных каждый час: «Сначала мы обогнали Италию, потом Китай. Но это не значит, что число заболевших выросло за сутки. Просто раньше делали по 400 тестов в день, а теперь по 10 тысяч. Я знала, что США выйдет на первое место в статистике, но думала, что это случится попозже. Сейчас у нас ежедневно проверяют на коронавирус большее количество людей, чем в любой другой стране: отсюда и цифры».

Изначально вирус появился на западном побережье, со временем пришёл на восточное. Он быстро распространился в Нью-Йорке, потому что это самый густонаселённый город, люди живут близко друг к другу. Официально карантин в штате объявлен с 23 марта. Но закрываться местные заведения начали уже 3 недели назад, когда ситуация с распространением вируса ухудшилась.

«Много крупных компаний, в том числе и фондовая биржа, закрылись давно, – рассказывает девушка. – Все кто мог, перевели сотрудников на удалённую работу. В Нью-Йорке хорошо развит частный бизнес. Владельцы маленьких магазинчиков тоже остановили свою деятельность: они боятся. Моя подруга – биомедицинский инженер. Её лаборатория занимается исследованиями и разработками. Они понимают, насколько серьёзна сложившаяся ситуация, поэтому работают из дома уже несколько недель. На Манхэттене живут в основном обеспеченные люди. Когда вирус пришёл в город, многие поехали подальше: в свои частные дома. Все, у кого была возможность куда-то уехать, покинули Нью-Йорк. Поэтому болезнь разнеслась по всему штату и за его пределы».

Сейчас в Нью-Йорке работают только продовольственные магазины, аптеки, некоторые банки: заведения, без которых жизнь города невозможна. Разрешены прогулки, но дистанция между людьми на улице должна быть не меньше 2-х метров. В сетевые магазины пускают не больше 10 человек одновременно, для людей старше 65 лет – отдельная очередь.

«Я всегда выхожу на улицу в маске и перчатках, – отмечает Евгения. – В магазин выходила за последнюю неделю только 2 раза. Устраиваю ежедневные прогулки, но выбираю безлюдные улицы. Если вижу человека, могу перейти на другую сторону дороги. Не бываю в общественных местах, потому что до сих пор остаются люди, которые несерьёзно относятся к строгим правилам карантина. В основном, это жители бедных районов и люди старшего поколения, особенно русскоязычные. Я слышала о штрафах в 200 долларов за нарушение режима, но даже в моём достаточно многолюдном районе я ещё не видела полицию».

В медицинских учреждениях США лежат только больные в тяжёлом состоянии. В больницы стоят очереди. Персонал не справляется с потоком пациентов. Те, у кого болезнь протекает в лёгкой форме, наблюдаются дома.

Евгения Матвеева рассказывает: «Двое знакомых моей соседки заразились коронавирусом. Молодые люди: девушка и парень 20-30 лет. У них болезнь протекает в лёгкой форме, похожа на обычную простуду: температура 37,2-37,5, слабость. Парень болеет уже больше 14 дней. Однажды у него случился приступ: было тяжело дышать. Он поехал в госпиталь. Там провели тесты, сказали, что пневмонии нет, и отправили домой. Сейчас болеют не только старики, причём тяжёлая форма бывает и у прежде здоровых людей. Ещё не было вспышки заболевания, ожидается намного больше заражений и больницы готовятся. Медики едут в наш штат, губернатор закупает аппараты ИВЛ, мэр говорит, что переболеть может 50% Нью-Йорка».

В последние дни практически половина города осталась без работы. Люди боятся не только заболеть смертельным вирусом, им сложно представить, как жить после карантина. Подруга Евгении работала барменом. Сейчас она получает пособие по безработице в размере 2000 долларов. Однако такая поддержка доступна не для всех. Кредиты и платежи для жителей страны пока заморожены на 3 месяца. Рассматривается законопроект о разовой выплате всем гражданам США в качестве поддержки.