Трамп выделил американцам рекордную финансовую помощь размером в 2 триллиона долларов

Аргументы Недели → В мире 13+

29 марта 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп подписал закон о борьбе с коронавирусом стоимостью $2 трлн. фото: globallookpress.com,© Erin Schaff

Документ о самом крупном государственном стимулировании экономики за всю историю США президент страны подписал 28 марта. Экономическую программу объемом в 883 страницы поддержали обе палаты Конгресса.

Средства пойдут на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и прямые выплаты американцам. Предполагается господдержка отдельных предприятий и штатов, пострадавших из-за распространения инфекции COVID-19.

Большинство взрослых американцев смогут получить разовую выплату по 1200 долларов. За каждого ребенка в возрасте до 16 лет предполагается дополнительная выплата в 500 долларов. Деньги будут выделены в полном объеме, если доход одного американца не превышает $75 тыс. в год, для бездетной семьи из двух человек — $150 тыс. Максимум, что может получить одна семья, независимо от количества детей, — это $7,5 тыс. долларов. Не сможет получить государственные деньги физическое лицо, зарабатывающее в год от $99 тыс., или бездетная пара с доходом в $198 тыс.

500 миллиардов долларов будет выделено на поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики. 100 млрд получат медицинские учреждения. 350 млрд уйдет на кредиты для малого бизнеса, 250 млрд — на расширение пособий по безработице. Пострадавшие от эпидемии коронавируса в возрасте до 59 лет смогут получить до $100 тыс. пенсионных сбережений.