Жительница Флоренции рассказала, что происходит в Италии

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29 марта 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lilia Petrenko. Facebook

Фото: Pixabay

Лилия Петренко, гид во Флоренции, на своей странице в соцсетях опровергла многие слухи, которые сейчас ходят о ситуации с коронавирусом в Италии. Приводим оригинал ее текста.

Да, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, мы сидим на жёстком карантине. Никакой GPS-слежки не существует. В магазин (единственное, куда можно) ходить только по одному. Это отслеживается просто- в машине должен сидеть только водитель. На блок-постах (просто стоящие в разных местах машины полиции) у тебя могут взять данные и ты кидаешь им через несколько часов чек из магазина. Рекомендуют (только рекомендуют) ходить в ближайшие. Очень много волонтёров, делающих покупки для стариков. Есть специальный сайт, но в основном это работает через квартальные чаты и просто по соседям. То есть, в моем доме 4 квартиры, каждый раз когда кто-то идёт в магазин, пишет об этом в нашем домовом чате и ты можешь попросить купить молока, хлеба, то есть, ради чего ты не попрешься сам. Это очень хорошо работает, видно насколько уменьшились очереди в супермаркетах. Это ещё и хорошая локализация - к нашей пожилой (84) соседке перестали ездить родственники, она на нашем обеспечении. С собакой можно гулять вокруг дома и бегать тоже в одиночестве и в периметре.

ФЭЙК: тестирование только тяжелобольных. В нашем регионе даже предусмотрено ковровое тестирование- то есть, туда попадают и люди без всякой симптоматики. Это «портит» картину общего количества, но это очень важно для исследований. Гап между инфицированными и госпитализированными у нас большой.

При всём при этом лично я не знаю НИКОГО из заболевших, а за 33 года жизни во Флоренции, как вы понимаете, у меня большой круг общения начиная со школьных и университетских друзей. (Это про то, как в каждой семье рыдают)

Теперь про смертность. Да, действительно, летальность в Италии невероятно высока. (кейсы Бергамо и Лоди отдельная история)

На данном этапе объяснения тому таковы:

- в Италию попал так называемый первичный вирус. То есть, тот его штамм, когда он только перешёл на человека и степень его вирулентности, агрессивности был очень высок.

- в Италии не просто много пожилого населения, а это Активное очень население, любящее все возможные формы общения. Италия очень семейная страна, где долго живут с родителями, воскресные обеды с бабушкой, и все это в жарких объятиях.

Одним из главных очагов контагиозности были посещения домашних врачей. Когда ты идёшь (сейчас это уже невозможно) к домашнему врачу, там всегда толпа пожилых, которые прутся туда с любыми соплями просто зачастую для "а поговорить". К сожалению, комнаты ожидания очень тесные, не говоря о том, что (в обычной жизни мы этого даже не замечали) в этом возрасте у многих проблемы со слухом, и они слишком близко придвигаются к говорящему.

Ну про сопутствующие возрастные патологии понятно каждому.

ФЭЙК: старикам не оказывают должную помощь, потому что приходится выбирать и вот это вот всё.

ИВЛ это Механическая вентиляция лёгких, у которой есть один огромный побочный эффект - увеличение объёма лёгких, их растяжка, которое у пожилых людей из-за потери эластичности тканей не восстанавливается и, собственно, эта процедура для многих бессмысленна. Очень Важно понимать, что смысл карантина в снижении нагрузки на больницы. Не потому что не хватает аппаратов, а потому что нет убедительного единого протокола лечения, поэтому Каждому пациенту требуется много внимания при применении разных лекарств и мониторинга индивидуального ответа организма.

Да, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, морги и крематории самых заражённых районов не справляются с такой нагрузкой. Но именно потому, что уважение даже к мертвому телу должно оставаться, их не сваливают куда-то в общую кучу и в общую печь, а пользуются ресурсами других мест. Что бы близкие усопшего могли получить урну с прахом именно их родного.

Да, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, у меня много вопросов к правительству, к эффективности их действий. Я не хочу это обсуждать с международной аудиторией, потому что у меня ЕСТЬ возможность задать их моему правительству. И если бОльщая часть населения посчитает его несостоятельным, у нас ЕСТЬ возможность его поменять. Единственное, что могу сказать в оправдание "затянутости" принятия решений, только "это демократия, детка". Людей, привыкших жить в свободном обществе, нельзя одним махом в один момент посадить под замок.

Да, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, итальянские СМИ тоже грешат "красным словцом" и "редакционной политикой". Но в этом нет пошлого ура-патриотизма, как мы тут всех круче и "нам не страшен серый волк". Нам страшно. Нам больно. Мы многому научили этот мир, воспользуйтесь нашим печальным опытом и в этой ситуации, СИДИТЕ ДОМА!

P.S. Самое правильное, пронзительное и восхитительное событие в наше несобытийное время - проповедь Папы Франциска. Неважно, какой вы конфессии, национальности - это надо посмотреть и пересмотреть.

Одинокий, очень старый и больной человек в пустом городе продолжает нести свое бремя.

Мы все несем свое бремя. Может, это момент научиться нести его достойно? История моей великой Италии вам в помощь.