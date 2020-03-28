В США цены на некоторые марки нефти стали отрицательными

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28 марта 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Некоторые американские поставщики нефти начали платить покупателям за то, чтобы у них купили сырье. Марка нефти Wyoming Asphalt Sour стала первой, на которую цена оказалась отрицательной.

Wyoming Asphalt Sour используется для производства битума и асфальта.

«В районах, где хранилища быстро заполняются, цены могут стать отрицательными», — пояснила Bloomberg консультант консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи.

По сообщению издания, марку Wyoming Asphalt Sour просто перестали покупать, а одна из трейдинговых компаний еще в середине марта для сокращения своих запасов предлагала 19 центов за покупку баррели.

Эксперты считают, что в связи со снижением нефтеперерабатывающими заводами хранимых объемов сырья, и другие марки нефти в скором будущем покажут отрицательные цены. Отмечается, что некоторые североамериканские марки сырья уже торгуются по рекордно низким ценам от $4,58 до $9,33 за баррель.

Сообщается, что падение нефтяных цен на мировом рынке на этой неделе ускорилось. Причиной этого, как отмечают специалисты, стала информация саудовского Минэнерго о том, что королевство не обсуждает с Россией расширение числа участников ОПЕК+ и не ведет переговоров о ребалансировке нефтяного рынка.