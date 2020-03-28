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Японская "королева косплея", о которой мечтали миллионы джентельменов во всем мире, оказалась мужчиной

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Японская

О красотке Рей Дюнуа мечтали многие мужчины во всем мире, она была одной из самых популярных косплеерш и имела толпы поклонников. Но недавно фанаты увидели, как выглядит девушка без тонны косметики, и были поражены.

Осиная талия, шикарная грудь и симпатичное лицо, но за всем этим скрывается очень талантливый, но все же парень.

Его твит с разоблачающими фотографиями тут же стал вирусным, доказав всем, что в современном мире в интернете легко можно надуть всех. «То есть та горячая штучка, на которую я был подписан всё это время, — парень? Невероятно!», - удивляются пользователи Сети.

БИ

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