Аргументы Недели → В мире 13+

28 марта 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

О красотке Рей Дюнуа мечтали многие мужчины во всем мире, она была одной из самых популярных косплеерш и имела толпы поклонников. Но недавно фанаты увидели, как выглядит девушка без тонны косметики, и были поражены.

Осиная талия, шикарная грудь и симпатичное лицо, но за всем этим скрывается очень талантливый, но все же парень.

Его твит с разоблачающими фотографиями тут же стал вирусным, доказав всем, что в современном мире в интернете легко можно надуть всех. «То есть та горячая штучка, на которую я был подписан всё это время, — парень? Невероятно!», - удивляются пользователи Сети.