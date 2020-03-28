Россияне под замком. О том, как сложно россиянам в «захлопнутых» странах.

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28 марта 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Россияне, заблокированные в Черногории, фото соцсети

Коронавирусная пандемия захлестнула уже весь земной шар. Почти невозможно найти государство, где бы она ни появилась. И кто же её распустил, никто пока не знает. Ходят только различные гипотезы и теории, которые пока не были подтверждены. Хуже всего приходится не только жителям государств, в которых зафиксирована эпидемия, но и нашим с вами соотечественникам, застрявшим внутри «блокады».

Ведь страшно даже представить их положение. Порою бывают и такие ситуации: вылететь невозможно, из посольства помощь запросить тоже невозможно, обратиться в местные госорганы также невозможно. Сплошная безвыходность получается. Но разве это правильно?

Очень высоки цены на билеты, которые просто не могут позволить многим из наших соотечественников совершить вылет в родные места. В новостях уже не раз рассказывалось о нелёгкой судьбе россиян, заблокированных в Венгрии, Италии, Черногории, Португалии и во многих других странах. Хуже всего пришлось тем, кто оказался в самом центре карантинных зон. Из-за коронавирусной пандемии почти все страны Европы закрыли свои границы на 30 дней. Ходят слухи, что если пандемия не закончится, закрытые границы будут продлены на неопределённые сроки. Один только Бог может выручить сейчас тех несчастных, которые оказались в столь трудной ситуации. Поэтому будем надеяться и молиться, что вскоре этот вирус исчезнет навсегда, а вместе с ним уйдут в прошлое и все нынешние проблемы.