Даёшь защиту соплеменников. Бразильская ситуация с коронавирусом на период конца марта

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28 марта 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Ситуация в Бразилии продолжает ухудшаться, ровно как и в остальном мире. Коронавирус стремительно распространяется по планете. Не все государства вовремя объявляют карантин. Большая часть населения Земли вообще оказалась не готовой к подобной катастрофе. Но к удивлению общественности, в бедных кварталах Бразилии взяла под контроль ситуацию организованная преступность.

Криминальные ОПГ и картели выступили… на стороне своих соотечественников. Да это правда без всякого вымысла! В некоторых странах Южной Америки очень часты расправы наркомафии и бандитов над соплеменниками, и человеческая жизнь там – ничто. Но только не в Бразилии. В Бразилии народ сейчас пытается сплотиться и создать «нерушимую крепость». Люди впервые забыли о вражде и начали хоть как-то действовать вместе.

Местные власти в Бразилии конечно же ввели ряд ограничений, но они совершенно не позаботились о фавелах. В трущобах жизненный уровень весьма низок, а про здравоохранение даже нечего говорить. Там слишком много бедных и обездоленных, которые отчего-то не интересны государству. Власть на таких совсем не обращает внимание и ничего не желают делать. В большинстве трущоб правит балом только организованная преступность, и только она устанавливает законы. По словам лидеров ОПГ, все местные жители из нескольких регионов Рио должны соблюдать строгий комендантский час. Никто из них не должен выходить на улицу после 8 часов вечера. С нарушителями преступники обещают «серьёзный разговор». Ещё лидеры группировок заявляли о том, что их государство совершенно не способно позаботится о собственных согражданах, и это вполне кажется правдой.

На данный момент коронавирусную ситуацию в Бразилии совсем не назовёшь обнадёживающей. Заражается всё больше и больше людей, а умерших уже больше 50.