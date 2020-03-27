В Испании введен самый жесткий в Европе карантин

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27 марта 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В настоящее время в Испании диагностировано более 60 тысяч заражений коронавирусом и зарегистрировано более 4 тысячи смертей. Количество заражений и летальных исходов продолжает расти каждый день. Испанский карантин, введенный в стране 14 марта, считается самым жестким в Европе.

Одним из главных катализаторов распространения коронавируса в Испании признают футбольный матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия», проходивший еще 19 февраля в Италии и предоставивший возможность для контактов огромному количеству болельщиков обеих стран. Феминистские демонстрации, состоявшиеся во всех крупных городах Испании 8 марта, дали дополнительный импульс к широкому распространению инфекции. Предполагается, что именно тогда коронавирусом заразилась супруга премьер-министра, шедшая во главе феминисткой колонны в Мадриде. К 13 марта положительный текст на COVID-19 подтвердился у министра по вопросам региональной политики Каролины Дариас и министра равноправия Ирены Монтеро, приходящейся женой вице-премьеру Пабло Иглесиасу.

14 марта в стране был объявлен режим ЧС. В Испании закрыли все университеты, школы, рестораны, бары, кафе, кинозалы, театры, спортивные объекты и бассейны, кофейни, торговые центры и все магазины, за исключением продовольственных с товарами первой необходимости. Штрафом в 601 евро в Испании стал наказываться любой выход на улицы, кроме некоторых исключений: посещение работы (если нет возможности работать удаленно), поход в магазины за продуктами первой необходимости, посещение аптек, медицинских учреждений, банков, а также вынос мусора и выгуливание собак.

Не обошлось и без курьезов. В городе Сан Адриа человека оштрафовали за то, что он выгуливал своего пса на протяжении восьми часов. В Барселоне несколько граждан по очереди выгуливали одну и ту же собаку. К ним полицейскими также были применены административные санкции. Еще одного испанца оштрафовали за то, что он гулял с игрушечной собакой.

Выплатить 601 евро обязали и гражданина в каталонском Фигерасе. Мужчина вышел из дома ради визита к проститутке, так как посчитал, что для него это является услугой первой необходимости. В Мадриде за «ловлю покемонов» на улице был арестован пожилой человек.

По оценкам эпидемиологов, пик по количеству ежедневно диагностированных заражений может наступить в Испании на третьей неделе после введения карантина - в начале апреля.