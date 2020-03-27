В Индии гуляющих на улице бьют дубинками, а в Китае дезинфекцию проводят десятки дружинников

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27 марта 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В соцсетях обсуждают видео, на котором стражи порядка в Индии ходят по городу с дубинками и больно бьют по спине, рукам и ногам всех, кто встречается им на пути.

Так полиция пытается загнать на карантин тех, кто никак не хочет сидеть дома. Аналогичные меря приняты и в некоторых других странах. Например, в Пакистане. Там избивают даже гуляющих поодиночке.

Также любопытные кадры приходят из Поднебесной. Десятки дружинников в белых защитных костюмах ежедневно выходят на улицы городов Китая, чтобы продезинфицировать все вокруг. Для этого используется специальный раствор, по запаху напоминающий хлорку.