Без карантина: как Южная Корея успешно подавляет эпидемию

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27 марта 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели», Валерия Королева ]

каронавирус в Корее, фото: соцсети

Южная Корея в феврале стала одним из крупнейших очагов коронавируса. И теперь является примером успешной борьбы с инфекцией: страна практически остановила эпидемию, не предпринимая при этом никаких жестких мер. Как действовали власти Южной Кореи и могут ли другие страны перенять корейский опыт?



Первый случай заражения в Корее зарегистрирован 21 января, далее число заболевших росло и достигло своего пика к 29 февраля. На тот момент, число новых случаев превысило 900, а общее число инфицированных перевалило за 3000.



К 25 марта общее число больных коронавирусом в Корее составило 9037, умерли 128 человек, выздоровели 3730. Благодаря предпринятым правительством мерам Южной Корее удалось значительно снизить количество случаев инфицирования, а главное — летальных исходов.

В отличие от Италии, Ирана и других стран, в Южной Корее смертность достаточно низкая. Распределение по возрастным группам показывает, что люди старше 60 лет, хотя и оказываются в группе большего риска, но не доминируют среди заболевших.

Правительство Южной Кореи заявило, что главными принципами борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 являются «прозрачность» и раннее тестирование. Политика властей заключается в том, чтобы предоставлять открытую информацию о случаях инфицирования.



Вся актуальная информация о заболевших, а также тех, кто прошел тестирование на коронавирус, количество выздоровевших и умерших людей, собирается специальным центром при министерстве здравоохранения Республики Корея. Далее эта информация предоставляется в открытом доступе общественности.

Качественное и быстрое тестирование для выявления вируса на раннем этапе заражения имеет огромное значение для лечения, а главное — для предотвращения летальных исходов. Во многих местах открыты специальные пункты тестирования, где любой житель страны может быстро, легко и бесплатно пройти тест на коронавирус.



В сжатые сроки южнокорейским компаниям удалось разработать тестирующие комплексы, которые позволяют диагностировать коронавирус на раннем этапе заболевания. В частности, тесты южнокорейской компании Seegene позволяют за раз протестировать 100 пациентов. Объемы производства компании позволяют за семь дней проверить миллион человек. В Южной Корее тестирование при отсутствии симптомов – добровольное. В обязательном порядке анализ сдают только те, кто контактировал с инфицированными, а также те, у кого есть симптомы.

Для того чтобы изолировать растущее число зараженных, компании Samsung, LG предоставили свои здания (гостиницы, тренинговые центры), где больные получили возможность временно разместиться. Таким образом, Южной Корее частично удалось снять нагрузку с больниц, которым бы просто не удалось справиться с наплывом больных в условиях эпидемии.



Пока Южной Корее все же удается сдерживать распространение вируса без введения запрета на выход из дома и без каких-либо других жестких ограничений на передвижение людей. И хотя общественная жизнь в стране также существенно ограничена и все должны соблюдать дистанцию, страна пытается избежать полной домашней изоляции населения. «Южная Корея - демократическая республика. Мы считаем, что изоляция все же не является разумным выбором», – комментирует специалист по инфекционным заболеваниям Ким Ву-Джу.



Важной составляющей борьбы с коронавирусом в Южной Корее является относительно высокий уровень гражданской ответственности. Несмотря на отсутствие изоляции, корейцы очень исполнительны в отношении мер, которые рекомендует министерство здравоохранения в период эпидемии. Всё население носит маски, соблюдают правила гигиены и в целом очень ответственно относится к своему здоровью, что, в конечном счете, и содействует снижению риска заражения.

Как показывают опросы, большая часть населения в Южной Корее одобряет меры властей, как пишет New York Times: «борьба с вирусом, словно в военное время, дала людям чувство общей цели». Телевизионные передачи, объявления в метро и оповещения на смартфонах — все напоминает гражданам о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию.



Для того чтобы победить эпидемию, необходимо предоставлять гражданам полный объем информации и требовать от них сотрудничества, говорит замминистра здравоохранения страны Ким Ган Лип. «Благодаря общественному доверию у нас весьма высокий уровень гражданской осведомленности и добровольного сотрудничества для борьбы с коронавирусом. Все это очень помогает», — рассказал замглавы корейского МИДа Ли Тэ Хо.

