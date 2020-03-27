Коронавирусная ситуация в Черногории

Аргументы Недели → В мире 13+

27 марта 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Коронавирусная пандемия продолжает усиливаться. Количество умерших от тяжёлой болезни уже превысило 24 тысячи, но и число выздоровевших тоже растёт. Исцелённых сейчас уже больше 123 000 человек. До последнего все надеялись, что Covid-19 не дойдёт до Черногории, но остановить продвижение вируса так и не удалось. Болезнь всё же проникла в Черногорию, особенно в районы Тузи и Подгорицы.

За 10 дней количество заболевших увеличилось до 67 человек. Один больной уже скончался. Ранее Черногория приняла решение о полном закрытии страны на карантин. Иностранцам посещать эту державу было запрещено до окончания «блокады». Наиболее тяжёлая ситуация возникла в Тузи, где члены разных семей заразились на похоронах. В тех регионах проживают в основном этнические албанцы. Власти тут же изолировали район и разместили там опытных медиков. Однако местные жители опасаются дальнейшего распространения инфекции.

Черногорцы не привыкли к подобным пандемиям. Недаром ведь они славились размеренным и тихим образом жизни. Подобные вирусные атаки для них – настоящая катастрофа. К сожалению, вторжение Covid-19 привело к массовой панике в разных городах страны. Многие просто заперлись в своих домах и почти не выходят на улицу. Страх и ужас царит повсюду. Радикально настроенные черногорцы, как правило, винят во всём Америку. Но есть и те, кто считает, что вирус был распространён совершенно иными организациями. Очень много людей полагает, что Covid-19 – это не пандемия, а биологическое оружие. Они до сих пор не могут забыть бомбардировки НАТО Югославии в конце 90-х из-за косовской ситуации.