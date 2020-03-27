Украинские олигархи берут шефство над регионами страны. ЛНР и ДНР достались Ринату Ахметову

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27 марта 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

На период эпидемии украинские олигархи, предприятия которых расположены на территории страны, берут шефство над регионами.



Предприниматели и бизнесмены планируют создать фонд для приобретения медицинского оборудования и средств защиты. Луганской и Донецкой областями должен заниматься Ринат Ахметов. Полный список ещё не утверждён окончательно. Сам Ахметов сказал журналистам, что в регионах имеются губернаторы и руководители городов. "Мы не должны их заменять, а только планируем помогать, чтобы остановить распространение эпидемии".

Ахметов не заинтересован в получении каких-либо дивидендов от этого.



Правительство Украины призналось в невозможности решения проблемы без сторонней помощи. Количество заражённых постоянно растёт. Система здравоохранения «Незалежной» оказалась к этому не готова.



Режим чрезвычайного положения в стране так и не ввели. Против этого выступили некоторые чиновники и Верховная Рада. У половины населения Украины не хватит средств, чтобы пережить ограничительные меры. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупредила, что экономика государства из-за остановки может окончательно рухнуть.



