Жёсткие меры и непопулярные решения по карантину могут привести к краху карьеры Зеленского

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27 марта 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за угрозы распространения коронавируса на Украине ввели карантин, остановили транспортное сообщение, работу предприятий. В продовольственные магазины запускают посетителей в ограниченном количестве.



В министерстве здравоохранения «Незалежной» сообщили об ограничении прав людей на передвижение. Пожилым людям рекомендуют оставаться дома. Доставка лекарств и продуктов будет обеспечена, - заверили чиновники.



Руководители страны не спешат вводить в стране режим чрезвычайного положения. Усиление контроля обойдётся бюджету Украины в круглую сумму.



Президент Зеленский несколько дней назад выступил по телевидению и сообщил, что китайский опыт борьбы с коронавирусом является самым оптимальным - это жёсткие меры и непопулярные решения. Только так можно спасти жизнь. Но сам Зеленский понимает, что жёсткие меры могут привести к краху его политической карьеры. В парламенте его не поймут, а гражданское общество подвергнет критике. Однако другой стратегии борьбы с эпидемией в политических кругах Украины никто не предложил.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что ограничивать права украинцев не нужно, достаточно просто ввести особый режим. Таким заявлением Аваков вызвал уважение граждан страны.



