Дональд Трамп не справляется с пандемией коронавируса и теряет доверие американцев

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27 марта 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американский президент делает противоречивые заявления, отмечая, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса находится в стране под контролем. Факты и цифры говорят об обратном.

В распространении коронавирусной инфекции Трамп обвиняет и Европу, и Китай, но статистика показывает, что сами США оказались не готовы к пандемии COVID-19. Факты говорят сами за себя.

Согласно данным на 12 марта, в Южной Корее с ее населением в 51,3 миллиона человек было сделано 189 236 тестов на наличие коронавируса. В Италии с населением 60,5 миллиона было осуществлено 49 937 тестов. В США же с населением 329 миллионов было сделано всего 1707 тестов.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщает о катастрофической нехватке больничных коек, отмечая, что пик пандемии уже близко и наступит в начале мая. По его данным, только коек для интенсивной терапии в 11 раз меньше, чем необходимо. По оценкам ученых, при наихудшем сценарии развития событий, в стране могут умереть 2,2 миллиона американцев.

Экономический кризис и пандемия коронавируса могут серьезно повлиять на настроения американцев перед предстоящими в США президентскими выборами, а настоящим «антидотом» против эпидемии «трампизма» может стать вероятный кандидат от демократической партии Джо Байден.

Источник: МК