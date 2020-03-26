«Орёл в противогазе». Коронавирусная ситуация в США

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26 марта 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Орёл в противогазе

Пандемия Covid-19 уже давно охватила всю планету. Почти в каждой стране были выявлены заболевшие. Ситуация действительно вышла из-под контроля. Не обошла стороной инфекция и США.

Там всё развивается по испано-итальянскому сценарию. Многие города находятся в карантине, тысячи заболевших и сотни умерших, а ещё повсюду паника. Некоторые аналитики и экономисты в последнее время винят США в умышленной разработке коронавируса, но судя по тому, что творится в самих Штатах трудно в это поверить даже на 10%. Инфекция появилась явно откуда-то еще, но никак не из «вотчины Трампа». Президент Дональд Трамп уже обращался к своей нации и предупреждал её, что сделает всё необходимое для победы над заразой.

На данном этапе ситуацию в США едва ли можно назвать благополучной. Почти 850 человек уже скончались от опасной болезни. В основном - это люди со слабым иммунитетом или представители пожилого возраста. Самих заражённых уже более 60 тысяч. 24 марта Тедрос Гебрейезус и его соратники из ВОЗ выразили опасения на тему нового очага распространения болезни, и этим очагом назвали Соединённые Штаты. Темпы распространения коронавируса пока что очень велики. Не боятся лишь только блогеры-авантюристы, некоторые из которых продолжают нарушать карантин ради забавы и лайков на Youtube. Всё развивается так, будто бы написано по какому-то голливудскому сценарию. В Америке слишком много снимали фильмов про тотальное заражение, и вот теперь эти сюжеты начинают реализовываться.

Пока сложно сказать что-нибудь точное насчёт будущего США. Но многие аналитики уже начинают утверждать, что после окончания пандемии Штаты надолго перестанут считаться самой передовой державой мира. Их золотые времена уже прошли. Вирусная атака отчётливо показала, на что на самом деле способна американская медицина.