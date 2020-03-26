Дания приняла беспрецедентные меры в связи с пандемией коронавируса

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26 марта 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер Дании Метте Фредериксен, twitter.com

По-настоящему беспрецедентный пакет антикризисных мер принят правительством Дании в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Премьер страны Метте Фредериксен объявила, что государство потратит 287 млрд крон ($41 млрд или около 13% ВВП) на поддержку предприятий и граждан.

В настоящее время в Дании подтверждено около 1 700 заражений коронавирусом. По меньшей мере, 15 тысяч работников сферы обслуживания в стране остались без работы из-за пандемии COVID-19.

Основные пункты пакета мер, принятых в Дании выглядят следующим образом:

- Государство обязуется выплатить 75% заработной платы работающим гражданам, которым из-за коронавируса грозит увольнение. Сотрудникам же с почасовой оплатой государство возместит до 90% зарплаты. Оставшуюся часть оплатят предприятия.

- На поддержку фрилансеров власти потратят 10 млрд крон. Это почти 1,5 млрд долларов.

- Такая же сумма предусмотрена в качестве компенсации для выплат организаторам отмененных концертов и массовых мероприятий.

- Дания и Швеция договорились о совместной поддержке скандинавской авиакомпании SAS.

«Поддержка в размере до 75% от затрат на оплату труда для предприятий, которые затронул коронавирус, задумывалась как попытка не допустить увольнений. Компании вновь смогут вернуться к работе после кризиса, потому что им не придется искать новых сотрудников. Все это — попытка обеспечить быстрый возврат к привычной экономической активности», - заявил профессор Орхусского университета, датский экономист и член налоговой комиссии при правительстве Андерса Фога Расмуссена Бо Саннеман Расмуссен.

Профессор считает, что значительная господдержка нужна датчанам только для того, чтобы выжить в сегодняшней ситуации. По его словам, распространение коронавируса рассматривается правительством Дании как временная угроза.

Источник: Новая газета