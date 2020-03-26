В Египте от коронавируса скончался третий генерал

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26 марта 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Египте умер высокопоставленный военный генерал Махмуд Ахмед Шахин. Несколько дней назад он встречался с коллегами, которые позже скончались от коронавируса.



Руководство армии Египта заявило, что все скончавшиеся высокопоставленные офицеры имели диагноз COVID-19. В стране ежедневно увеличивается количество заболевших. Первый египетский генерал скончался в воскресенье, 22 марта. В понедельник умер ещё одни высокопоставленный офицер. Оба военных принимали активное участие в мероприятиях по борьбе с пандемией.

Генерал Дауд руководил одним из отделов инженерных войск, а генерал Шальтут возглавлял департамент проектов.



Руководство страны принимает все меры, чтобы остановить распространение вируса. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что правительство не скрывает информацию о количестве заболевших и пресекает распространение ложной информации.



Государство выделило более 6 миллиардов долларов на преодоление последствий кризиса. Семья президента также находилась несколько дней на карантине. По данным министерства здравоохранения страны, общее количество заражённых составляет 366 человек. За весь период эпидемии от коронавируса скончалось 19 человек.



