В Канаде почти 300 человек нырнули в горячий источник, чтобы выиграть в конкурсе на лучшую заледеневшую прическу

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26 марта 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

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На северо-западе Канады народ пытается отвлечься от мыслей о коронавирусе. Участники необычного конкурса опускали голову в горячий источник, а затем позволяли волосам застыть в причудливой форме при температуре воздуха минус двадцать.

Поучаствовать в забаве решились 288 человек. Сообщается, что вода в источниках Тахини может достигать 47 градусов. Это место пользуется большой популярностью среди туристов.

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Победителей, которым обещают две тысячи долларов, объявят первого апреля.