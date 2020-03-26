Как карантин изменил жизнь в Китае

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26 марта 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Последние новости Китая, фото: соцсети

Китай по-прежнему занимает первое место по количеству зараженных коронавирусом. Но Поднебесной удалось обуздать COVID-19. Пока инфекция бушует и «закрывает» страны Европы, в Китае почти 90% больных выздоровели. Ежедневный прирост заражённых исчисляется уже не тысячами, а только десятками человек.

Как оживает страна после смертельной эпидемии и почему в ЗАГСы Китая выстроились очереди, выясняла корреспондент «Аргументов недели».

Социальные сети пестрят постами счастливых людей, которые, наконец, могут свободно выходить на улицу после строгого карантина. Жительница Чунцина Алина Губашева в своем Instagram рассказывает о важном нововведении – электронной карте здоровья (персональном QR коде), которая появилась у жителей некоторых городов. «Она хранит все данные: не только показывает эпидемиологические риски, но и в режиме реального времени обрабатывает данные обо всех ваших передвижениях. Этот код нужно сканировать при входе в любой магазин, торговый центр, банк, общественный транспорт», – пишет девушка.

Чтобы получить код, нужно заполнить форму на Alipay, ввести личные данные и ответить на несколько вопросов о самочувствии и местах последних посещений. Затем программа анализирует риски заражения и присваивает вам цвет кода. Он может быть зелёным, что означает – человек здоров и может свободно перемещаться. Жёлтый показывает риск заражения. Пользователям с таким кодом рекомендован домашний карантин. Красный – самый опасный. Его обладатели обычно находятся в специализированных медучреждениях. Цвет меняется в автоматическом режиме. Например, если посетить провинцию с большим числом заражённых или после проверки температуры на входе в общественное место. Человека могут не посадить в такси или не пустить в здание, если он не предъявит зелёный код.

Софья Сысоева – студентка Нанкайского университета в городе Тяньцзинь. Карантин там длился около 2-х месяцев. Девушка рассказала «Аргументам недели», как сейчас живёт «освобожденный» от вируса город. «Всё постепенно возвращается в норму. Уже никого не принуждают сидеть дома. Появилось желание наслаждаться моментом. Я стала ценить прогулки после заточения в четырёх стенах. В глазах прохожих нет страха, я вижу радость и облегчение». Несмотря на ослабление строгого карантина, маска остаётся обязательным атрибутом. Софья отметила, что без неё не пустят даже в самый маленький магазин. Перед входом в любое общественное место измеряют температуру. С помощью QR кодов правительство следит за передвижением населения.

«На входе в любое заведение есть стенд или плакат с кодом. Нужно отсканировать его с помощью приложения WeChat, дождаться галочки и показать сотруднику. Это быстро, удобно и не доставляет особых проблем, – объясняет студентка. – Я бы не назвала обстановку сегодня карантином. Скорее это меры безопасности, введение новых привычек, которые не сложно соблюдать. Университеты и школы пока закрыты, учителя предлагают дистанционное обучение. Начали открываться ночные заведения. Раньше они считались самыми опасными, потому что там много людей в состоянии алкогольного опьянения и они вряд ли будут обрабатывать руки или надевать маски. Раз открываются и эти места, можно сказать об успехе Китая в борьбе с вирусом и уверенности в безопасности людей».

Возобновили работу и ЗАГСы. Издание The Global Times сообщает, что в них сразу выстроились очереди: пары массово хотят расторгнуть брак. В городе Сиань провинции Шеньси 5 марта управление получило 14 заявлений. Это превышает установленный на день лимит. Психотерапевт Ирина Юдаева объяснила, почему семьи не выдерживают испытание карантином: «К сожалению, люди часто живут больше как сожители, а не как семья. В изоляции обостряются недопонимания, разногласия, бытовые вопросы. Основная проблема в том, что партнеры не умеют разговаривать друг с другом. Проблемы и обиды замалчиваются и накапливаются, как снежный ком. В конечном итоге срабатывает «спусковой крючок» и все вырывается наружу. В случае с Китаем этот триггер – тотальный карантин».