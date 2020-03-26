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26 марта 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Лидер КНДР Ким Чен Ын, globallookpress.com, © Korean Central News Agency

Официальная статистика Северной Кореи гласит: на данный момент в стране нет ни одного заражённого коронавирусом. Однако международное сообщество в этом сильно сомневается. Осложняет все тот факт, что КНДР втайне просит помощи в борьбе с эпидемией.

Главной причиной распространения коронавируса по всему миру стало авиасообщение между странами. Вовремя не закрытые границы обернулись тем, что эпидемия COVID-19 охватила США, Европу, Россию и большую часть стран Азии. Сейчас государственные границы закрываются, и потому удаётся сдерживать распространение вируса внутри стран. Однако это по большей части касается тех государств, которые изначально были максимально открыты для передвижения иностранных туристов. Но как развивалась и развивается ситуация в более закрытых и обособленных странах, таких как КНДР? Как, по мнению представителей официальной власти, ситуация развивается в Северной Корее, и что там происходит на самом деле?

География и официальная статистика

Географическое положение Северной Кореи предполагает, что страна находится в максимальной опасности. Государство граничит с Китаем и Южной Кореей, а значит угроза распространения коронавируса на территории КНДР была и остаётся очень серьезной. Да, Северная Корея весьма закрытое, даже изолированное государство в силу крайне сложных политических разногласий с западным (и не только) миром. Однако до определенного момента попасть в КНДР было можно, пусть и достаточно сложно. На данный момент границы Северной Кореи закрыты: ещё до того, как ВОЗ сделал заявление о пандемии COVID-19, слабо охраняемая граница с Китаем была заблокирована. Стоит заметить, что эта граница действительно раньше охранялась весьма слабо и, по некоторым данным, использовалась в качестве бреши, через которую была налажена торговля на чёрном рынке.

Именно эта граница и стала причиной массового обсуждения ситуации в КНДР: попал коронавирус в страну или нет. Дело в том, что официальная позиция государства и официальная статистика гласят: эпидемии COVID-19 в Северной Корее нет, как и нет ни одного заболевшего. Но, тем не менее, мировое сообщество не привыкло доверять официальным заявлениям северокорейских властей. Большую часть таких заявлений стоит рассматривать через призму государственной идеологии, которая все окрашивает цветами тотального процветания народа КНДР.

Пограничная территория КНДР, фото соцсети

Осложняет ситуацию ещё и то, что граничащие с Северной Кореей регионы Китая не были столь сильно подвержены эпидемии коронавируса, хотя несомненно заболевшие были и там. А через Южную Корею, в свою очередь, вирус попасть в КНДР не мог: эта граница, а точнее демилитаризованная зона, охраняется с максимальной тщательностью. Это означает, что коронавирус мог быть занесён в Северную Корею только из Китая, а случилось это или нет – дело случая. Мировое сообщество склоняется к тому, что все же случилось.

Тайные переговоры и медицина

Тем временем, по данным международной деловой газеты Financial Times, как передаёт «Интерфакс», власти КНДР тайно обращались к международному сообществу с просьбой о помощи в условиях борьбы с эпидемией COVID-19. Информация эта не подтверждена, однако источники газеты, которые могли быть близко ознакомлены с ситуацией, сообщают, что правительство Северной Кореи предпринимало такие меры. Как сообщает издание, власти КНДР располагают всеми необходимыми материалами для проведения тестов на наличие у пациентов коронавируса, однако, судя по всему, этих материалов не хватает. Поэтому власти КНДР и обратились за помощью ко многим организациям.

Недостаток материалов для анализов может стать свидетельством того, что в КНДР ситуация не так стабильна, как сообщают северокорейские политики. Если тесты заканчиваются, значит они используются, что может стать косвенным подтверждением распространения коронавируса на территории закрытого государства. И все, что следует из этого предположения, заставляет испытывать опасения за население Северной Кореи.

Больницы КНДР, фото соцсети

Дело в том, что, по признанию мирового сообщества, северокорейская медицина очень слаба и испытывает самый настоящий кризис. К причинам кризиса можно отнести все, что угодно: недостаток квалифицированных врачей, низкий уровень финансирования, устаревшие медицинские технологии и практики, неразвитая инфраструктура. Из-за того, что государство находится в санкционной изоляции, материальная и технологическая помощь из-за рубежа идёт слишком долго. При этом очевидно, что в случае настоящей эпидемии, больниц в Северной Корее попросту не хватит для того, чтобы обслужить всех заражённых.

Среди преимуществ Северной Кореи перед лицом опасности можно выделить разве что жесткий контроль жизни общества со стороны властей. Если правительству КНДР потребуется ввести тотальный карантин, вряд ли найдутся желающие его нарушить. Именно эта практика и позволяла Северной Корее до этого бороться с любыми выявленными на территории страны эпидемиями. Но стоит понимать, что карантин – фактически единственное оружие КНДР в борьбе с коронавирусом, медицина тут вряд ли поможет.