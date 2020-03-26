Коронавирус нашли на боевом корабле США

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26 марта 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

один из моряков USS Theodore Roosevelt на фото пресс-службы ВМС США

У экипажа одного из кораблей ВМС США диагностирован коронавирус. Сообщается, что это первый случай COVID-19, который был найден на судне, находящемся на боевом дежурстве.

Коронавирус был найден сразу у нескольких американских моряков. Они несут службу на USS Theodore Roosevelt CVN-71.

«Впервые на корабле ВМС США, несущем боевое дежурство, а именно на атомном авианосце «Теодор Рузвельт», у трёх военнослужащих диагностирован коронавирус», — сообщается в телеграм-каналах: «Следствием чего стало принятие решения об отмене заходов американцев в порты, за исключением ремонта или пополнения запасов».

Коронавирус стал главной проблемой последних недель для всего мира. В Соединенных Штатах COVID-19 набирает обороты.