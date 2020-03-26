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В Пакистане врачи не выходят на работу — нет даже перчаток, а священнослужители призывают всех вернуться в мечети

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NY Times

В Пакистане врачи не выходят на работу — нет даже перчаток, а священнослужители призывают всех вернуться в мечети
globallookpress.com

Правительство Пакистана и вооруженные силы страны пока не могут прийти к единому мнению, как бороться с распространением коронавируса. Тем временем врачи протестуют из-за отсутствия необходимого оборудования и элементарных средств защиты, а в мечетях отказываются отменять коллективные молитвы.

Пакистан — пятая по численности населения страна мира, поэтому коронавирус здесь распространяется очень быстро. Несмотря на запреты, дети играют на улице — родители не хотят оставлять их дома, потому что в домах-муравейниках для них нет места. «Со мной в одном помещении живут еще 40 человек, о каком дистанцировании может идти речь?» - говорит один из местных жителей.

Религиозные деятели тоже отказываются поддержать карантинные меры — мечети по-прежнему открыты, а на недавнее собрание священнослужителей приехали не менее 150 тысяч человек, что только усугубило ситуацию. Более того, некоторые представители духовенства рассылают видеоролики, в которых призывают пакистанцев вернуться в мечети для чтения молитвы! Иначе Бог разгневается в момент, когда так необходима его помощь.

Впрочем, в Пакистане и без коронавируса немало проблем — трудности с обеспечением населения электричеством и водой, массовые заболевания бешенством и полиомиелитом.

При этом местные чиновники до последнего хвастались, что коронавируса в Пакистане нет. Вооруженные силы решили действовать самостоятельно: установлены контрольно-пропускные пункты, полиция разгонят толпу дубинками.

Но для подобных мер уже поздновато. Медики отказываются появляться на работе — их не обеспечили даже масками и перчатками.

Границы Пакистана закрыты, но многие весьма успешно проникают в страну через Афганистан, либо дают взятки на пропускном пункте.

РК

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