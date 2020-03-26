Как государства Центральной Азии спасают свои экономики

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26 марта 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Казахстан выделил 10 миллиардов долларов для преодоления экономического кризиса, вызванного эпидемией. Президенты Узбекистана, Киргизии также нашли финансовые средства для поддержки бизнеса. Руководство Таджикистана обратилось за помощью в преодолении кризиса в международные финансовые организации. Туркменистан против коронавируса использует дым травы гармалы.



Руководство Казахстана заявило, что в сложное время никто не останется в беде. В частности, в период эпидемии граждане страны могут не платить кредиты, возвращать займы. Оставшиеся без дохода люди получат денежное пособие. Также предусмотрена выдача продуктовых наборов для многодетных семей, инвалидам и другим гражданам, нуждающимся в поддержке.



В Узбекистане руководство страны окажет прямую поддержку самым уязвимым секторам экономики. Это относится к туристическому сектору, внешней торговле, транспорту. Предпринимателям, оказавшимся в сложной ситуации, предоставят налоговые каникулы сроком на полгода. Работникам, которые находятся на карантине, продолжат выплачивать заработную плату. Социальные пособия увеличат в размерах.



Относительно благоприятная обстановка в Туркменистане. В государстве нет заразившихся вирусом, маски носить запрещено. Самым популярным средством для борьбы с инфекцией является дым гармалы. Это растение, которое имеет хорошие бактерицидные ферменты. Туркменское руководство не спешит возвращать своих сограждан из соседней Турции.



