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Как государства Центральной Азии спасают свои экономики

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Как государства Центральной Азии спасают свои экономики

Казахстан выделил 10 миллиардов долларов для преодоления экономического кризиса, вызванного эпидемией. Президенты Узбекистана, Киргизии также нашли финансовые средства для поддержки бизнеса. Руководство Таджикистана обратилось за помощью в преодолении кризиса в международные финансовые организации. Туркменистан против коронавируса использует дым травы гармалы.

Руководство Казахстана заявило, что в сложное время никто не останется в беде. В частности, в период эпидемии граждане страны могут не платить кредиты, возвращать займы. Оставшиеся без дохода люди получат денежное пособие. Также предусмотрена выдача продуктовых наборов для многодетных семей, инвалидам и другим гражданам, нуждающимся в поддержке.

В Узбекистане руководство страны окажет прямую поддержку самым уязвимым секторам экономики. Это относится к туристическому сектору, внешней торговле, транспорту. Предпринимателям, оказавшимся в сложной ситуации, предоставят налоговые каникулы сроком на полгода. Работникам, которые находятся на карантине, продолжат выплачивать заработную плату. Социальные пособия увеличат в размерах.

Относительно благоприятная обстановка в Туркменистане. В государстве нет заразившихся вирусом, маски носить запрещено. Самым популярным средством для борьбы с инфекцией является дым гармалы. Это растение, которое имеет хорошие бактерицидные ферменты. Туркменское руководство не спешит возвращать своих сограждан из соседней Турции.

ПВ

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