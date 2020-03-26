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Швейцарские отельеры начали предлагать «коронасервис» для состоятельных клиентов

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg.com

Швейцарские отельеры начали предлагать «коронасервис» для состоятельных клиентов
Номер в отеле. Фото: Pixabay.com

Швейцарские отельеры нашли применение пустующим из-за пандемии коронавируса гостиничным номерам: они начали предлагать состоятельным клиентам «коронасервис».

Гостиничный бизнес, как и многие другие, переживает непростые времена: в связи с угрозой распространения коронавируса отменяется авиасообщение между странами, закрываются рестораны и кафе, запрещается проведение различных мероприятий. Швейцарские отельеры нашли способ продолжать получать доход: они запустили услугу «Covid-19 service» («коронасервис»).

Состоятельным клиентам предлагается «роскошный карантин» в номерах люкс. «Карантинные апартаменты» доступны гостям за 822 доллара в сутки, в стоимость включена доставка еды. Дополнительно можно заказать медицинские услуги: за 800 франков в день постояльца будет дважды посещать медсестра, а еще за 500 франков можно сдать тест на вирус прямо в номере.

«У наших клиентов есть возможность оставаться полностью изолированными, поскольку все службы отеля могут работать без персонала. Даже на регистрации заезда гостю не придется никому пожимать руки», - пояснил соучредитель и главный исполнительный директор Le Bijou Hotel & Resort Management AG Александр Хюбнер. За неделю с момента запуска этой услугой уже воспользовались пять состоятельных клиентов, уточнил он.

Московский гостиничный бизнес оперативно перенял опыт швейцарских коллег: месяц самоизоляции в номере категории «люкс» предлагается за 200 тысяч рублей. Но, правда, без медсестер.

ЛЧ

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