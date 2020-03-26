Коронавирусная ситуация в Швейцарии

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26 марта 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

В Швейцарии уже 10 тысяч заражённых, умерших – 103 человека, фото: соцсети

Пока Китай празднует победу над коронавирусом, ситуация в Европе продолжает ухудшаться. На данный момент ничего положительного сказать нельзя. Заражённых с каждым днём становится всё больше. В Швейцарии уже почти 10 тысяч заражённых, а умерших – 103 человека. На улицах городов сейчас, как в военное время, – почти ни одного человека. Мало кто даже ездит на транспорте. Большая часть жителей засела по домам.

Люди страшатся даже выглянуть на улицу, не говоря уже о том, чтобы куда-то пойти. Почти ничего в городах не работает, за исключением лишь магазинов с продуктами питания. Ситуация действительно вышла из-под контроля, и в этом нет никакого сомнения.

В основном все заболевшие – уже люди в возрасте, особенно пожилые. Пожилые больше всего подвержены риску заражения Covid-19. Им вообще запрещено покидать дома, учитывая масштабность угрозы распространения вируса. Инфекция беспощадна ко всем лицам пожилого возраста, особенно к тем, у кого есть иные заболевания. Недавно правительство Швейцарии до максимума ужесточила правила борьбы с коронавирусной инфекцией. Если у нас в России пока дистанция между людьми держится не более 1 метра, то в Швейцарии – уже минимум 2. За нарушение выписывается большой штраф. ЧП-режим действует до 19 апреля.

Точные прогнозы по ситуации с Covid-19 на территории Швейцарии сделать сейчас нельзя. В Китае вирус удалось остановить, но в Европе все слишком расслабились. Беззаботная и лёгкая жизнь слишком засела в душах у европейцев, и они оказались попросту не готовы к распространению опасной инфекции.