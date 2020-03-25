Демократия в условиях эпидемии. Итальянцы отклонились от европейского курса и полюбили российского президента

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25 марта 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Парламенты во многих государствах работают на удалённой форме, странами управляют медики, мчсники через социальные сети. В странах Европы отменена свобода передвижения. Можно устраивать митинги, но только у себя дома. На улицах патрулирует полиция, которая может остановить кого угодно и отправить на проверку в медицинское учреждение - делится в своём блоге на сайте "Эхо Москвы" журналист из Милана Анна Зафесова.



Демократия показала свои плюсы. Все сторонники заговоров, обличители шпионов, расисты и ксенофобы попрятались у себя дома и сидят, не подавая вида. Итальянцы отклонились от европейского курса и резко полюбили российского президента.



На ТВ идут передачи, где отсутствуют зрители и гости. Токсичные персонажи молчат, а кто пытался сделать себе карьеру на фоне вируса, тех заблокировали в социальных сетях.



Прежние страхи в виде мигрантов, гомосексуалистов отошли на третий план. Самыми популярными людьми становятся опытные врачи, которые могут рассказать правду о вирусе. Если бы они баллотировались в президенты, итальянский народ избрал бы их всех руководителями государства.

Центральная власть страны передала часть полномочий местным руководителям, губернаторам. Это привело к тому, что политическая система потерпела крах. Коррупция, развал медицины показали все проблемы итальянского государства. Есть предположение, что после окончания карантина многие политики в Италии повторят судьбу ливийского политика Каддафи.



