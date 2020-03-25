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ЕС проведет переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Oliver Varhelyi Twitter

ЕС проведет переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией
Флаг Евросоюза. Фото: Pixabay.com

Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии. Об этом сообщил сегодня еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи.

Сегодня в Совете Европы была достигнута договоренность о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Албании и Северной Македонии. А всего несколько дней назад, 20 марта, были подписаны документы о вступлении Северной Македонии в НАТО.

«Очень приятно, что государства-члены ЕС сегодня достигли политической договоренности об открытии переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Я от всей души поздравляю обе страны. Это посылает громкий и ясный сигнал западным Балканам: ваше будущее – в ЕС», - написал еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи в своем твиттере.

ЛЧ

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