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В Тернопольской области Украины мужчина умер от COVID-19

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Тернопольской области Украины мужчина умер от COVID-19
лекарства, pixabay.com
В среду стало известно, что в Тернопольской области Украины мужчина скончался от коронавируса нового типа. Согласно последней информации, это четвертая смерть от COVID-19 на территории страны.
 
В оперативном штабе для борьбы с коронавирусом Тернопольского горсовета уточнили, что зараженный коронавирусом скончался в инфекционном отделении больницы скорой помощи. Известно, что речь идет о 68-летнем жителе села Ковалевка Монастырского района.
 
Ранее сообщалось, что на Украине лабораторно подтверждены 113 случаев заболевания COVID-19, три из которых с летальным исходом. Один человек к настоящему моменту выздоровел.
ЕТ

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