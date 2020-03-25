В Тернопольской области Украины мужчина умер от COVID-19

В среду стало известно, что в Тернопольской области Украины мужчина скончался от коронавируса нового типа. Согласно последней информации, это четвертая смерть от COVID-19 на территории страны.

В оперативном штабе для борьбы с коронавирусом Тернопольского горсовета уточнили, что зараженный коронавирусом скончался в инфекционном отделении больницы скорой помощи. Известно, что речь идет о 68-летнем жителе села Ковалевка Монастырского района.