Эксперты рассказали о трояне, который зарабатывает на коронавирусе

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25 марта 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Kaspersky Daily

Коронавирус. Фото: Pixabay.com

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, киберпреступники тоже не дремлют, распространяя в сети новый вирус, различными уловками выманивающий у пользователей данные банковских карт.

Изначально кибер-зловред (а точней, банковский троян Ginp с меткой flash es-12) был распространен в Испании и использовался для фишинговых рассылок и внедрения вредоносного программного обеспечения на устройствах пользователей. Новая версия трояна имеет метку flash-2, и это позволяет предположить, что злоумышленники намерены вывести зловреда за пределы Испании.

Работает это следующим образом: оказавшись на устройстве пользователя, троян открывает веб-страницу с названием Coronavirus Finder (локатор коронавируса) и незатейливым интерфейсом оранжевого цвета. Пользователю показывают количество инфицированных коронавирусом в районе его местонахождения (цифры берутся с потолка) и предлагают всего-то за 75 евроцентов показать их точное местонахождение. «Небольшая цена за мое спокойствие», - думает пользователь и соглашается на это предложение. Следом программа предлагает ввести данные банковской карты, и – вуаля! Больше не произойдет ничего, кроме исчезновения денег с карты доверчивого юзера, и это не 0,75 евро, а вся сумма, находившаяся на счете.

Следовательно, если вы увидели это на вашем смартфоне – примите соболезнования, Ginp уже посетил вас. Как защититься? Не вестись на «заманчивые предложения». Устанавливать на устройства приложения только из официальных источников (Google Play), исключить возможность их установки из других источников и не давать им лишних разрешений и доступов. Не шляться по непроверенным сайтам и не вводить личные данные где попало. Использовать антивирусную защиту. Сохранять внимательность и здоровую недоверчивость. В этом случае кибермошенникам будет гораздо сложней к вам подобраться.