Суд в США принял решение о запрете выпуска криптовалюты Telegram

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25 марта 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

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В США Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк принял предварительное решение о запрете выпуска криптовалюты Telegram. Суд встал на сторону Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), признал цифровые токены Gram, выпущенные в рамках блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), ценной бумагой и запретил их передачу инвесторам.

Обратившись в суд в октябре 2019 года, SEC попросила запретить передачу токенов Gram первым инвесторам. Комиссия настаивала, что речь идет о ценной бумаге, но ее выпуск и продажа в 2018 году инвесторам состоялись без предварительной регистрации, как то предписывает законодательство о ценных бумагах США. Суд согласился с аргументами SEC, сославшись в своем решении на тест Хауи — разработанные Верховным судом США в 1946 году критерии отнесения операций к инвестиционным контрактам.

Как уточнил суд, Telegram в ходе прений не удалось представить убедительных аргументов, указывающих на отсутствие необходимости проводить предварительную регистрацию перед продажей токенов первым инвесторам.

Блокчейн-платформа Павла и Николая Дуровых TON, которая предусматривала выпуск внутренней криптовалюты Gram, два года назад привлекла $1,7 млрд. Инвесторы приобрели 2,9 млн токенов Gram из 5 млн, планировавшихся к выпуску. Запуск платформы должен был состояться в октябре 2019 года, но из-за инициированного SEC разбирательства Telegram предложила инвесторам отсрочку на апрель.