В Азербайджане заявили о провокации Армении

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24 марта 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Анадолу

Нагорный Карабах на фото Globallookpress.com/ Celestino Arce

На азербайджано-армянской границе произошло обострение. Сообщается о гибели одного из военнослужащих.

Обострение обстановки зафиксировано на пограничной линии. Стрельба началась в окрестностях района Геранбой (Азербайджан).

«Один из армянских военных был убит», — сообщило турецкое агентство Анадолу: «Его тело около суток находится в зоне между окопами».

Перестрелка продолжается, однако ситуация находится под контролем обеих сторон.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается уже давно. Оба государства спорят за Нагорный Карабах. Этот район при СССР входил в состав Азербайджанской ССР.