В Азербайджане заявили о провокации Армении

На азербайджано-армянской границе произошло обострение. Сообщается о гибели одного из военнослужащих.
Обострение обстановки зафиксировано на пограничной линии. Стрельба началась в окрестностях района Геранбой (Азербайджан).
«Один из армянских военных был убит», — сообщило турецкое агентство Анадолу: «Его тело около суток находится в зоне между окопами».
Перестрелка продолжается, однако ситуация находится под контролем обеих сторон.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается уже давно. Оба государства спорят за Нагорный Карабах. Этот район при СССР входил в состав Азербайджанской ССР.