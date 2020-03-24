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В Азербайджане заявили о провокации Армении

, 19:01 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Анадолу

В Азербайджане заявили о провокации Армении
Нагорный Карабах на фото Globallookpress.com/ Celestino Arce

На азербайджано-армянской границе произошло обострение. Сообщается о гибели одного из военнослужащих.

Обострение обстановки зафиксировано на пограничной линии. Стрельба началась в окрестностях района Геранбой (Азербайджан).

«Один из армянских военных был убит», — сообщило турецкое агентство Анадолу: «Его тело около суток находится в зоне между окопами».

Перестрелка продолжается, однако ситуация находится под контролем обеих сторон.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается уже давно. Оба государства спорят за Нагорный Карабах. Этот район при СССР входил в состав Азербайджанской ССР.

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