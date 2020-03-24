США и Китай усиливают соперничество у берегов Тайваня

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24 марта 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, противостояние Пекина и Вашингтона не снижает обороты. Аналитические центры всерьёз рассматривают перерастание напряжённости в военный конфликт двух государств.



Особый интерес у соперников вызывает остров Тайвань. Пекин не признаёт суверенитет Тайваня и считает его своей территорией, равно как и воды близ острова. В данном регионе сосредоточено большое количество полезных ископаемых, здесь пролегают важнейшие транспортные пути.



Напряжение между Южно-Китайским и Восточно-Китайским морями усиливается. Ведь здесь пролегают важнейшие морские пути, да и с берегов Тайваня можно достать ракетой до военных баз США в Японии.



Оба государства помимо военного удара в качестве потенциального оружия намерены использовать киберинструменты. В случае реальной угрозы киберпреступники смогут парализовать важнейшие экономические секторы в регионе, что создаст предпосылки для хаоса, неразберихи и социальных взрывов.



Стороны понимают риски конфликта, поэтому агрессивные методы соперничества пока не используются. После окончания эпидемии государства продолжат противостояние. Это доказывает усиление морских баз Пекина и США в регионе.



