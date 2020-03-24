Европа хочет защититься дамбой от глобального потепления

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24 марта 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные предлагают построить дамбу, которая спасёт Европу от затопления. Предполагаемая длина сооружения составит более 600 километров. Она будет простираться от Шотландии до Норвегии и перекроет море между Великобританией и Францией.



Масштабное решение приходится принимать из-за того, что глобальное потепление способствует поднятию уровня мирового океана. Наглядный пример Венеции демонстрирует серьёзность опасности. Если дамбу не построить, то в зону подтопления могут попасть порядка 25 миллионов жителей из 15 государств.



Регионы Италии столкнутся с затоплением уже в 21 веке. Другие страны будет подтапливать через столетие. Калининградская область и Санкт-Петербург также могут оказаться под ударом. В Северной столице уже имеется дамба, но её придётся в ближайшее время реконструировать.



Учитывая финансовые возможности европейских стран, проект создания дамбы является весьма реалистичным. Крупные дамбы уже сегодня защищают такие страны как Нидерланды, Южная Корея.



Для строительства европейской дамбы понадобится более 51 миллиарда тонн песка. Такой объём расходуется во всём мире в течение одного года. Задача амбициозная, она может потребовать участия многих государств не только европейского континента. Согласно примерному проекту, строительство может затянуться на 20 лет и потребует порядка 550 миллиардов евро.



