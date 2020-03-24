Принц Чарльз с женой покинули Лондон из-за коронавируса

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24 марта 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

принц Чарльз и его жена Камилла, Pool/ZUMAPRESS.com

Британский принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз покинули Лондон. Согласно последней информации, муж и жена приняли данное решение из-за распространения коронавируса нового типа.

Отмечается, что принц Уэльский и герцогиня Корнуольская уехали из Лондона в Шотландию. В обозримом будущем Чарльз, которому 71 год, и Камилла, которой 72 года, будут жить в замке Балморал. Они находятся в зоне риска по коронавирусу из-за возраста.

Ранее в Балморал по той же причине переехали королева Елизавета II и ее супруг – принц Филипп.