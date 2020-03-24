Власти Италии сообщили о начале снижения смертности от коронавируса в стране

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24 марта 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что в в стране за последние сутки выздоровели 408 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.

По сведениям итальянских властей, смертность от коронавируса в Италии начала снижаться и снижается второй день подряд, - сообщает kp.ru. Накануне излечились 952 человека.

По данным Службы, в Италии коронавирусом заразились 64 927 человек. Всего в стране выздоровели от коронавируса 7 422 человека. 23 марта от коронавируса в Италии скончались 602 человека, 22 марта - 651 человек. 21 марта в Италии был самым тяжелым днем, в стране - 793 жертвы коронавируса.

Советник по вопросам соцобеспечения провинции Ломбардия Джулио Галлера заявил, что такое снижение числа погибших - ещё не победа, но «уже виден свет в конце тоннеля», сообщает Ansa.

Итальянцы выражают благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом. По данным Минобороны РФ, 4-й борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием, предназначенным для диагностики и проведения дезинфекции, сел на аэродроме авиабазы ВВС Италии «Пратика-де-Маре» в 30 км к юго-западу от Рима.