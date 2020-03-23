На Украине хотят закрыть рынки и театры из-за коронавируса

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23 марта 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото:pixabay.com

Официальный Киев разрабатывает перечень учреждений, которые будут закрыты на время коронавируса. В предварительный список уже попали театры и рынки.

Первое сообщение украинских властей уже вызвало панику. Замминистра экономики Украины Светлана Панаиотиди написала, что правительство разрабатывает список отраслей, которые предлагается не трогать.

«Я предложила делать перечень по отраслевому принципу товаров, работ и услуг, а не перечнем предприятий, так, как это было сделано в Америке, Италии, например», — написала замминистра экономики, а потом перечислила отрасли: «Учреждения здравоохранения, промышленность, связь, рестораны, банки, сети, услуги по вывозу мусора».

Текст спровоцировал панику. Поэтому чиновница его отредактировала. Она прикрепила к первоначальному варианту пояснение: «Это примеры, а не исчерпывающий перечень. Пишите предложения по отраслям».

Предварительный список уже опубликовал бывший депутат Верховной Рады Алексей Мушак. Он процитировал перечень заведений, которые будут закрыты из-за коронавируса. В их число вошли театры, спорткомплексы и клубы, заведения общепита, рынки, торгово-развлекательные центры.