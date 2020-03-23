Сирию поделили на подконтрольные территории

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23 марта 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Москва и Анкара смогли договориться о проведении военных операций на территории Сирии. После любого обстрела боевиками турецких патрульных групп, в небо поднимается российская авиация.



Стороны отлично понимают паритет сил в регионе и не пытаются противостоять друг другу. Военную сдержанность проявляет и Иран, который также поддерживает главу Сирии Башара Асада.



Американские военные, находящиеся в регионе, не препятствуют российским войскам проводить патрулирование территории. Сирийское руководство за последние дни не увидело в действиях Анкары и Вашингтона каких-либо противоправных действий.



Несколько дней назад состоялся телефонный разговор президентов России и Сирии. Подробности диалога остаются засекреченными, однако известно, что Асад не просил российского лидера о переброске в страну дополнительных сил.



Оценивая происходящее, эксперты говорят о разделении Сирии на подконтрольные территории. Официальный Дамаск это понимает и принимает. Как долго будет сохраняться такая обстановка, не известно. Турция и США пока сохраняют перемирие, несмотря на наличие близ сирийских берегов российских кораблей.



Правительственные войска Сирии направили в район Джабаль Аз-Завия дополнительные войска. Несмотря на относительное затишье, российские военные проводят укрепление своих позиций в регионе, особенно по усилению противовоздушной обороны.



