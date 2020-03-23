Авиация следила за вторым патрулем в Идлибе

В провинции Идлиб проведен второй российско-турецкий патруль. Его контролировала авиация. Об этом сообщили турецкие СМИ.
Патрулирование трассы М-4 в провинции Идлиб стало результатом договоренностей Москвы и Анкары. В начале марта Эрдоган прилетал в Россию. Поводом для переговоров с Путиным стало урегулирование конфликта в Идлибе.
Первый патруль состоялся 15 марта. Это спровоцировало массовые акции в сирийской провинции. Местные жители перекрыли маршрут патруля.
Об инцидентах во время второго патруля не сообщается.