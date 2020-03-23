Авиация следила за вторым патрулем в Идлибе

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23 марта 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

перекрытая трасса М-4 на скриншоте youtube-видео

В провинции Идлиб проведен второй российско-турецкий патруль. Его контролировала авиация. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Патрулирование трассы М-4 в провинции Идлиб стало результатом договоренностей Москвы и Анкары. В начале марта Эрдоган прилетал в Россию. Поводом для переговоров с Путиным стало урегулирование конфликта в Идлибе.

Первый патруль состоялся 15 марта. Это спровоцировало массовые акции в сирийской провинции. Местные жители перекрыли маршрут патруля.

Об инцидентах во время второго патруля не сообщается.